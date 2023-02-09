Подмосковье 09 февраля 2023, 12:01 Свыше 32 миллиардов рублей выделили на проект «Безопасные качественные дороги» в Подмосковье в 2022 году

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На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Подмосковье выделили 32,2 миллиарда рублей. За год были выполнены работы по устройству верхнего покрытия более 800 километров автомобильных дорог.

Нацпроект направлен на создание новых магистралей, развязок, удобных пешеходных переходов и освещения на трассах. Данные меры позволяют разгрузить транспортный поток и сделать дороги безопаснее. Так, в 2022 году привели в порядок 112 тысяч квадратных метров тротуаров, а также отремонтировали и установили более 230 светофоров.

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Министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина сообщила, что за год в регионе открыли рабочее движение по двум полосам основного хода автодороги А-104 «Москва-Дмитров — Дубна» — Рогачевское шоссе» и путепровода протяженностью 4,7 километра. Кроме того, завершили ремонтные работы пяти мостов регионального значения в Орехово-Зуеве, Истре, Талдоме, Лотошине и Луховицах.

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Также за указанный период началась работа по созданию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Московской области «Солнцево — Бутово — Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный». Их проектная мощность составляет почти 45 километров.

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