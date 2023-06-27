Подмосковье 27 июня 2023, 17:13 Свыше 315 тысяч жителей Подмосковья получили газ по президентской программе за два года Мособлгаз

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Еще четыре тысячи километров новых газораспределительных сетей построили в Подмосковье. Работы проводили в рамках программы социальной газификации.

Как рассказал глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин, за два года к газу подключили дома более 315 тысяч жителей. В этом году синее топливо получит еще более 35 тысяч человек. Над строительством сетей работают 247 бригад «Мособлгаза».

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По программе компания приведет газ в новые населенные пункты и в те, где строительство уже завершили, но жители подали дополнительные заявки. Узнать, где проведут работы, можно по ссылке. Подать заявку на подключение жители могут онлайн или в офисах обслуживания клиентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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