27 ноября 2023, 21:45
Свыше 310 тысяч человек вакцинировались от гриппа в Балашихе
Более 310 тысяч человек привились от гриппа в Балашихе. Из них около 253 тысяч взрослых и почти 75 тысяч детей.
Вакцинироваться против гриппа можно до 1 декабря. Врачи используют препараты «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».
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Поставить вакцину можно во всех поликлиниках города. Пациенту предварительно измерят сатурацию, артериальное давление и проверят легкие.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о привлечении медицинских кадров в регионе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Вакцинация
Балашиха
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