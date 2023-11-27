Подмосковье 27 ноября 2023, 21:45 Свыше 310 тысяч человек вакцинировались от гриппа в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Более 310 тысяч человек привились от гриппа в Балашихе. Из них около 253 тысяч взрослых и почти 75 тысяч детей.

Вакцинироваться против гриппа можно до 1 декабря. Врачи используют препараты «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».

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Поставить вакцину можно во всех поликлиниках города. Пациенту предварительно измерят сатурацию, артериальное давление и проверят легкие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о привлечении медицинских кадров в регионе.

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