Подмосковье 23 июня 2023, 10:22 Свыше 310 тонн ягод соберут в теплицах в Наро-Фоминске за сезон Источник фото: «Гринфилдс Агро»

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Компания «Гринфилдс Агро» выращивает ягоды в теплицах с использованием современных технологий. К концу сезона предприятие намерено собрать урожай в 310 тонн: 150 тонн клубники, 100 тонн малины и 60 тонн ежевики. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Ягоды растят в торфе и кокосовом субстрате. Их поливают водорастворимыми удобрениями российского производства. Все чисто, безопасно и натурально. Уже получен первый урожай — 31 тонна», — подчеркнул курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Сбор урожая в наро-фоминских теплицах может производиться ежедневно, вне зависимости от погоды, а с июня по сентябрь ягоды компании можно будет купить на прилавках магазинов.

Подмосковные аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал такое соглашение с компанией «Росагролизинг» на Петербургском международном экономическом форуме.

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