Подмосковье 05 февраля 2024, 16:27 Свыше 31 тысячи человек побывали на катках в парках Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

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С 29 января по 4 февраля катки в парках Подмосковья приняли более 31 тысячи гостей. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Этой зимой для жителей Подмосковья подготовили 32 парковых катка под открытым небом. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря. За неделю услугами ледовых коробок воспользовалась 31 тысяча гостей.

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Список катков с искусственным льдом в Подмосковье можно посмотреть на сайте министерства благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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