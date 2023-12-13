Подмосковье 13 декабря 2023, 14:20 Свыше 3000 компаний малого и среднего бизнеса добавилось в Химках в 2023 году Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Свыше 3000 субъектов малого и среднего предпринимательства добавилось в Химках с начала года. Округ занимает первое место в регионе по оказанию мер поддержки бизнесу.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Проект «Выбирай свое» способствует открытию новых промышленных предприятий и увеличению рабочих мест в округе. Чтобы поддержать бизнесменов, в Подмосковье также действуют программы: «Пять шагов для экспорта», «Земля за 1 рубль», «Земля без торгов», «Недвижимость на 1-2 этажах МКД» и «Недвижимость за 1 рубль».

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«Специфика нашей экономики в том, что мы очень диверсифицированы. У нас представлены практически все направления. Мы растем хорошим темпом: 113% в целом по промышленности, из них 115% — по обрабатывающей. Эти темпы роста выше, чем средние по стране сейчас», — рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сегодня свыше 20 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства ведут свою деятельность в Химках. Бизнесмены округа могут обратиться за консультацией и помощью в решении вопросов связанными с мерами поддержки, а также юридической помощью на горячую линию «ЦУР Бизнес».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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