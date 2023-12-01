Подмосковье 01 декабря 2023, 17:55 Свыше 300 тысяч участков Подмосковья проверили на соблюдение земельных законов с начала года МИО МО

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С начала года в Московской области обследовали более 300,5 тысячи участков на нарушения земельного законодательства. Об этом сообщили в региональном министерстве имущественных отношений.

Больше всего проверили объектов в Можайске — более 23 тысяч, Раменском — свыше 21 тысячи, Домодедове — почти 20 тысяч, Дмитрове — более 18,6 тысячи и Истре — 17,7 тысячи участков.

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«В этом году перед земельным контролем была поставлена более сложная задача, необходимо обследовать порядка 380 тысяч участков. Это больше чем в два раза по сравнению с прошлым годом», — заявила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

На данный момент ведомство выполнило годовой план по обследованиям на 80%.

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