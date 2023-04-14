Подмосковье 14 апреля 2023, 12:45 Свыше 300 тонн старых опор ЛЭП переработали в Подмосковье с начала года Мособлэнерго

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Свыше 300 тонн железобетонных опор переработали в Ликино-Дулеве за два года. Их демонтировали в ходе ремонтно-восстановительных работ.

Производством железобетонных занимается филиал «Мособлэнерго» в Павловском Посаде. Их используют для строительства, реконструкции и ремонта ЛЭП, а также для уличного освещения. Там также работает участок по дроблению и утилизации непригодных для использования конструкций.

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Дробленные опоры используют для отсыпки площадок подъездных путей к объектам компании. За два года было произведено свыше 300 тонн материала, еще 30 тонн арматуры направили на переработку.

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