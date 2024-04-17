Подмосковье 17 апреля 2024, 13:47 Свыше 300 спортсменов выступили на всероссийском турнире по фехтованию в Химках Всероссийский турнир по фехтованию прошел в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Всероссийский турнир по фехтованию прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках. Свыше 300 спортсменов в возрасте до 15 и 24 лет приняли участие в поединках на шпагах и саблях.

Фехтовальщики из Химок принесли округу девять медалей. Золото у двух спортсменок из школы олимпийского резерва Кристины Ильиной и Виктории Точеновой. Серебро выиграл Максим Головинский, а бронзу Ева Орлова, Савелий Лазарев, Демид Голеус и Артемий Рыжов.

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«Спортсмены продемонстрировали отличные навыки и проработанную стратегию, побеждая соперников в захватывающих поединках. Город создает максимально комфортные условия для занятий спортом, внедряя новые методики и технологии обучения», — рассказал муниципальный депутат Глеб Демченко.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

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