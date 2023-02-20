Подмосковье 20 февраля 2023, 16:18 Свыше 300 школьников стали участниками областного этапа всероссийской олимпиады по ОБЖ в Ногинске

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Региональный этап всероссийской олимпиады по ОБЖ прошел в Ногинске. Участие в нем приняли 345 школьников из 12 округов Подмосковья. Глава Богородского округа Игорь Сухин отметил высокий уровень подготовки к мероприятию.

Региональный этап всероссийской олимпиады по ОБЖ проходит в Центре допризывной подготовки молодежи уже в четвертый раз. Мероприятие провели в рамках месячника оборонно-массовой работы.

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«Не первый год у нас в Богородском округе проводится практический тур регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Чтобы принять около 400 детей из 12 подмосковных округов, необходима серьезная база. В нашем Центре допризывной подготовки молодежи есть все необходимое для проведения этих масштабных соревнований», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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Ученики старших классов на практике показали знания, которые получили на уроках ОБЖ: ориентирование на местности, вязание узлов, стрельба по мишеням, метание гранат и оказание медпомощи.

Среди участников — призер прошлого года, ученик Ногинского кадетского корпуса Владислав Ганущак. Он в прошлом году заработал 190 баллов из 200 возможных, а сейчас снова решил проверить свои знания по любимому предмету.

«Ребята, которые участвуют в региональном этапе, могут выйти на федеральный уровень на всероссийской олимпиаде школьников. <…> Тогда при поступлении в высшее военное учебное заведение по направлению МЧС они проходят вообще без экзаменов», — рассказал директор ЦДПМ, начальник штаба «Юнармии» Богородского городского округа Сергей Чобот.

Действительно, участники заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ могут поступить в вуз без вступительных испытаний. Он пройдет в Нальчике с 23 по 29 апреля.

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