Подмосковье 13 сентября 2023, 13:13 Свыше 300 самостроев снесли или привели в порядок в Подмосковье с начала года Главгосстройнадзор МО

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С начала года в Подмосковье привели в порядок 326 самостроев. Это торговые, производственные, складские и другие объекты. На них было создано свыше двух тысяч рабочих мест.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, благодаря приведению в соответствие самостроев в налоговый оборот было вовлечено более 12,5 миллиона рублей.

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Всего в этом году ведомство направило в органы местного самоуправления 646 уведомлений о выявлении самостроев. В прошлом году в соответствие привели 712 таких объектов, благодаря чему в оборот вовлекли более 187 миллионов рублей в год.

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