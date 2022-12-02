02 декабря 2022, 13:37
Свыше 300 родителей детей-инвалидов из Подмосковья получили компенсацию за поездку до санатория
Компенсацию за проезд до санатория на личном транспорте в этом году получили 328 родителей детей-инвалидов в Подмосковье. Об этом сообщила глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева.
Компенсацию могут получить родители инвалидов, которые получили путевку на лечение в качестве меры поддержки и не воспользовались правом бесплатного проезда. Сумма составила около 12 тысяч рублей на поездку в Крым, более 10,5 тысячи — в Краснодарский край и почти 11 тысяч — в Минеральные Воды.
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«Такое нововведение оказалось весьма востребованным среди родителей, более того, с инициативой ее введения выступали сами родители», — добавила глава министерства.
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Инвалиды
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