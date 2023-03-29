Подмосковье 29 марта 2023, 16:14 Свыше 300 рабочих мест появится на заводе ингредиентов для азиатской кухни в Лыткарине Андреас Мускафидис

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Новый резидент начнет работу в индустриальном парке в Лыткарине. Компания «Европродукт» займется выпуском ингредиентов для японской и паназиатской кухни. На заводе смогут получить работу 350 человек.

Производство планируют запустить во втором квартале года. Продукцию предприятия используют в 85 регионах России, а также за рубежом. Глава Лыткарина Константин Кравцов рассказал, что проект вложат свыше миллиона рублей.

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«В мае предприятие приступает к монтажу оборудования новой площадки и запуску производства. Производственная линия на 90% построена из отечественного оборудования», - добавил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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