Подмосковье 19 апреля 2023, 10:16 Свыше 300 рабочих мест появится на новом складе в индустриальном парке в Раменском Застройщик PNK group

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В PNK Парке Софьино в Раменском построят новый склад. Его площадь превысит 27 тысяч квадратных метров. Таким образом, будет создано более 300 дополнительных рабочих мест. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Большую часть нового объекта отведут для хранения мебели и комплектующих. Универсальное здание будет соответствовать международным стандартам страхования имущества, а также иметь высокий уровень противопожарной безопасности.

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Отмечается, что близкое расположение здания к федеральной трассе М-5 обеспечит высокий уровень логистики для бизнеса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. По его словам, ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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