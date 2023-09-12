Подмосковье 12 сентября 2023, 15:01 Свыше 300 поврежденных деревьев убрали в лесах Подмосковья в августе Комитет лесного хозяйства МО

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В августе в лесах Подмосковья убрали 344 аварийных дерева. О них сообщили жители через портал «Добродел».

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, работы провели филиалы «Центрлесхоза» и подрядные организации. Всего до конца года на территории леса устранят свыше 5,2 тысячи аварийных деревьев.

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«В рубку были назначены аварийные деревья, информацию о которых граждане направили через Центр управления регионом, официальный региональный портал „Добродел“ и официальный сайт Комитета лесного хозяйства», — сказал он.

Деревья считают аварийными, если они имеют гниль, обрыв корней или опасный наклон.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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