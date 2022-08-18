Свыше 300 повреждений газопровода ликвидировали в Подмосковье

«Мособлгаз» ликвидировал свыше 300 повреждений газопровода, которые возникли из-за незаконных земляных работ. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.

Одно из случаев произошел 18 августа в деревне Паниково в Серпухове. Там организация проводила земляные работы и повредила газопровод высокого давления. Из-за этого топлива лишились 250 домов, а для восстановления снабжения привлекли 10 бригад. Газ пообещали вернуть жителям до конца дня.

Начальник диспетчерского отдела ведомства Олег Серов рассказал, что с начала года в области произошло таких 308 аварий. Из-за них газоснабжение приостановили в 6420 квартирах и 3900 домах.

«Мособлгаз» напомнил, что для проведения земляных работ необходимо получить разрешение от газовой службы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу социальной газификации в Подмосковье завершат до конца этого года.