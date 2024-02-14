Подмосковье 14 февраля 2024, 16:50 Свыше 300 незаконных рекламных табличек убрали в Егорьевском лесничестве за 3 года Комитет лесного хозяйства МО

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За 3,5 года в Егорьевском филиале Мособлкомлеса убрали 341 незаконную рекламу. Для выявления таких нарушений в лесах регулярно проводят рейды.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, рекламные таблички были установлены с нарушениями лесного законодательства. Многие из них были прибиты к деревьям гвоздями или прикручены проволокой. За это в регионе предусмотрен штраф размером до 300 тысяч рублей.

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