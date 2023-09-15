Подмосковье 15 сентября 2023, 10:05 Свыше 300 нарушений размещения рекламы устранили в Подмосковье с начала сентября

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Свыше 300 нарушений в размещении рекламы устранили в Подмосковье с начала сентября. Больше всего работ провели в Балашихе, Мытищах и Сергиевом Посаде.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, коммунальные службы устранили 313 нарушений.

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«Активно работа ведется в Балашихе — отработано 35 замечаний по этой части, в Мытищах и Сергиево-Посадском — более 20, в Химках — 17, в Истре — 16. Напомню, что объявления и прочие листовки должны размещаться на специальных информационных стендах, установленных в регионе, а несоблюдение этих требований влечет административную ответственность», — сказала она.

Всего за лето коммунальщики убрали более 5,3 тысячи незаконно размещенных рекламных объектов.

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