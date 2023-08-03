Подмосковье 03 августа 2023, 08:35 Свыше 300 молодых журналистов и блогеров примут участие в форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Смена для журналистов, блогеров и филологов стартовала на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске. Попробовать свои силы в разработке медиаландшафта страны смогут 350 молодых специалистов, в том числе 50 представителей «Движения первых» в возрасте от 14 до 17 лет.

Участников смены «Убеждать» на открытии приветствовали заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов, заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин и генеральный директор автономных некоммерческих организаций «Диалог» и «Диалог регионы» Владимир Табак.

Дамир Фаттахов из «Росмолодежи» отметил, что главная ценность форума — это знакомства и обмен опытом между специалистами. Владимир Табак и Андрей Бетин пожелали участникам найти хорошие идеи и суметь донести их до других людей.

Смена «Убеждать» продлится с 31 июля по 5 августа. Ее символом стал писатель Лев Толстой.

Ребятам предстоит разработать свои проекты на тему изменений в медиаландшафте страны. Лучшие идеи возьмут на вооружение. У каждого участника форума есть шанс реализовать свою инициативу, получив грант в размере до миллиона рублей от «Росмолодежи».

На каждой смене будут свои тематические номинации. Они будут касаться организации занятости молодежи, работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, экологического просвещения, развития культурно-образовательной среды, волонтерства, молодежного туризма, спорта и здорового образа жизни, сохранения исторической памяти. Будут и новые номинации по сохранению семейных ценностей, вовлечению молодежи в науку и развитию наставничества в молодежной среде.

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