Подмосковье 18 августа 2023, 08:48 Свыше 300 молодых политиков и управленцев примут участие в форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Пятая смена образовательного форума «Территория смыслов» стартовала в Солнечногорске. Участие в ней примут 350 молодых политиков, управленцев, государственных и муниципальных служащих и представителей правоохранительных структур.

С началом образовательной программы ребят поздравил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов, гендиректор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и его заместитель Андрей Бетин, а также глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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«Этот президентский проект уже по праву стал визитной карточкой округа и нашей большой гордостью. Пятый год подряд самая талантливая молодежь со всех уголков страны приезжает к нам в Солнечногорск за новым опытом и знаниями», — отметил Константин Михальков.

Смена «Служить» продлится до 20 августа. Она посвящена привлечению молодежи к решению вопросов государственной службы.

Участниками программы стали молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Они смогут представить свои проекты, посвященные развитию гражданской идентичности, противодействию экстремизму и терроризму среди молодежи, развитию малых территорий, передаче опыта и развитию наставничества. Лучшие разработки смогут получить грант в размере до миллиона рублей.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что инженерную школу с классами Роскосмоса откроют в Дмитрове к 2024 году.

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