Свыше 300 млн рублей выделили в Подмосковье на реконструкцию котельных

Форум «Российская энергетическая неделя» открылся сегодня в Москве. На нескольких его сессиях, посвященных развитию коммунальной инфраструктуры, выступил министр энергетики Московской области Александр Самарин. Он рассказал о реализации госпрограмм в регионе.

«В настоящее время в Московской области дефицит мощностей в электроэнергии и природном газе для перспективного развития региона отсутствует», — сказал Александр Самарин.

Среди российских регионов Подмосковье находится на 21-м месте по производству и на пятом месте по потреблению электроэнергии.

Участники форума обсудили реализацию госпрограмм финансовой поддержки обновления энергетической отрасли. В Подмосковье в рамках утвержденной госпрограммы при подготовке к отопительному сезону-2021/2022 на строительство и реконструкцию котельных выделили 331 миллион рублей, что в два раза превышает средства прошлого года.

Как рассказал Александр Самарин, общая сумма стоимости инвестпрограмм теплоснабжающих организаций на три года (2020–2022 гг.) составила порядка 14,5 миллиарда рублей.

«Работа по привлечению внебюджетных источников финансирования по заключению концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, организованная по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, позволила привлечь 19 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения Подмосковья. До конца текущего года планируется заключить концессионные соглашения в городских округах Воскресенск, Клин, Солнечногорск, Сергиев Посад и Дмитровский», — сообщил Александр Самарин.

Планируется, что в общей сложности для этих целей привлекут порядка 35 миллиардов рублей инвестиций, уточнил министр.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» открылся сегодня в ЦВЗ «Манеж» в Москве. Организаторами мероприятия выступили фонд «Росконгресс», Минэнергетики РФ и правительство Москвы. В пленарном заседании форума принял участие Владимир Путин.

Форум продлится три дня и завершится 15 октября. На нем продемонстрируют перспективы российского ТЭК и обсудят актуальные проблемы развития отрасли.