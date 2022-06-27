Свыше 300 мест отдыха благоустроили в Подмосковье по президентскому проекту

Благоустройство общественных пространств в Подмосковье продолжается. За время реализации президентского проекта в области создали новые фонтаны, прогулочные променады, памп-треки и скейт-площадки, спортивные объекты и многое другое.

Глава Минблагоустройства области Михаил Хайкин рассказал о преображении региона на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Воробьева.

«За время работы президентского проекта по формированию комфортной городской среды в Московской области мы благоустроили более 300 крупных и значимых объектов — это и пешеходные зоны, и набережные, площади и скверы, новые парки и развитие существующих парков», — отметил Хайкин.

По словам главы министерства, по программе в Подмосковье уже установили более 30 новых фонтанов, 50 прогулочных променадов, 50 памп-треков и скейт-площадок, 200 спортивных площадок, 210 игровых площадок и 900 губернаторских детских игровых комплексов.

Особое внимание уделили велосипедной инфраструктуре. Для любителей двухколесного транспорта обустроено более 480 километров велодорожек. Планируется создать еще 80 километров маршрутов до конца 2023 года.

На совещании Хайкин также подчеркнул важность обустройства пляжей. Всего в области их 212, из них 104 обеспечили новым песком, 13 благоустроили и еще два откроются до 1 июля. В прошедшие выходные у водоемов отдохнули 155 тысяч человек.

В регионе также работают 183 парка, посещаемость которых увеличивается ежегодно. По программе «Парки Подмосковья» в них создали 863 зоны отдыха, 705 точек питания, 322 аттракциона и 88 пунктов проката.