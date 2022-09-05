Подмосковье 05 сентября 2022, 23:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Свыше 300 кубометров старой бытовой техники сдали жители Подмосковья с середины июля

Читать 360tv в

С середины июля в Подмосковье проходит экологическая акция «Сдай старую бытовую технику». В рамках акции жители области могут привезти на «Мегабак» неисправную технику, сделать фото на площадке и получить подарки от компаний-переработчиков.

За время проведения акции подмосковные жители сдали свыше 300 кубометров старой бытовой электротехники.

Реклама

«Мы видим, что жители активно пользуются возможностями площадок „Мегабак“ с удовольствием принимают участие в нашей ежегодной акции „Сдай старую бытовую технику!“ В этой связи мы решили продлить сроки проведения этой замечательной акции до 15 октября. Еще в течение полутора месяцев жители Подмосковья могут продолжить размещать свои фотографии с техникой в Инстаграм с хештэгом #сдалстаруютехникунаМегабак. И за самые красочные и креативные фото получить подарки», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Реклама

На площадках «Мегабак» можно сдать крупногабаритную технику и выиграть новые электроприборы. Чтобы стать участником акции, необходимо сделать фото с привезенной бытовой техникой на любом из указанных в списке адресов пунктов приема, и разместить фотографию в Вк с хештэгом #сдалстаруютехникунаМегабак. По итогам акции комиссией будет отобрано девять победителей.

Проект «Мегабак» стал частью экономики замкнутого цикла, которая развивается в Подмосковье. В настоящее время на территории Московской области действуют 60 площадок «Мегабак», расположенных в 56 городских округах.

«Мегабак» был создан по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для удобства жителей региона.

Основной целью проекта стало снижение нагрузки на придомовые контейнерные площадки.

0 0 0 0 0 0