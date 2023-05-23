Подмосковье 23 мая 2023, 14:01 Свыше 300 килограммов семян ели высадят в лесопитомниках Подмосковья к июню Комитет лесного хозяйства МО

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Плановые работы по посеву хвойных завершаются в Подмосковье. Всего в этом году планируют высадить свыше 300 килограммов семян ели и более 200 килограммов сосны.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова, посевную кампанию начали на две недели позже. Из-за быстрого схода снега почва недостаточно увлажнилась и прогрелась.

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«Сейчас идут работы в пяти лесных питомниках — Дмитровском, Ульянинском, Орешковском, Куровском и Сергиево-Посадском. В плане высеять 324 килограммов семян ели обыкновенной и 265 килограммов сосны обыкновенной», — добавил он.

Посев ведут в тщательно подготовленной почве, где ранее провели перепашку, фрезерование, устройство гряд и внесли минеральные удобрения. Перед работами семена обрабатывают для обеззараживания и подпитки микроэлементами. Работы планируют полностью завершить к июню.

Первые ростки семена дадут через две недели. Летом на посадках проведут уход, в который войдут прополка и полив. При дождливом лете хвойники обработают фунгицидами от грибковых заболеваний.

Через несколько недель сеянцы высадят в лесах по нацпроекту «Экология».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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