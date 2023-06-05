Подмосковье 05 июня 2023, 16:48 Свыше 300 гектаров леса расчистили от борщевика в Подмосковье за две недели Комитет лесного хозяйства МО

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Работы по борьбе с борщевиком продолжаются в Подмосковье. Их проведут в три этапа механическим способом — путем окрашивания.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, площадь работ в рамках первого этапа уже превысила 324 гектаров. Это 50% от плана.

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«Вторую неделю подряд в рамках выполнения первого этапа работ специалисты лесного хозяйства продолжают активно уничтожать опасный сорняк. Площадь, пройденная работами, уже составила 324,29 гектра. Борьба с борщевиком Сосновского ведется на участках, включенных в Реестр обследованных ранее площадей», — сказал он.

Покосы уже провели в 19 лесничествах в Волоколамске, Егорьевске, Луховицах, Орехове-Зуеве и других округах. В этом году Комлесхоз Подмосковья заключил пять госконтрактов на удаление борщевика. Работы затронут около 700 гектаров.

Жители могут сообщить о местах произрастания сорняка через портал «Добродел» или по заявке в лесничество.

Ранее губернатор Подмосковье Андрей Воробьев выслушах доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

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