Подмосковье 07 февраля 2023, 10:57 Свыше 300 газовых шлангов бесплатно заменили в Подмосковье за 3 дня

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Акция «Гибкая подводка» стартовала в Подмосковье. За три дня инспекторы проконтролировали замену 350 шлангов газоснабжения. Об этом сообщила глава Госжилинспекции Ольга Федина.

Больше всего шлангов заменили в Талдоме, Коломне, Лыткарине, Шаховской, Луховицах, Балашихе, Наро-Фоминске и Электростали. В акцию вошли квартиры, в которые ранее не смогли попасть газовые службы, а также адреса из плана графика техобслуживания. С 1 февраля их посещают специалисты, которые проверяют оборудование и при необходимости меняют подводки.

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«Гибкая подводка — не раз становилась причиной газовых происшествий в домах с трагическими последствиями для многих людей. С помощью акции мы надеемся максимально сократить эти риски», — отметила Ольга Федина.

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Первый этап акции продлится до 30 апреля.

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