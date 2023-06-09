Подмосковье 09 июня 2023, 12:51 Свыше 300 экскурсий пройдет для участников «Активного долголетия» в Подмосковье летом Министерство культуры и туризма МО

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Этим летом для участников «Активного долголетия» подготовили более 300 экскурсионных поездок. Организатором мероприятий выступает министерство культуры и туризма Московской области.

Экскурсии начали проводить 7 июня. Пенсионеров перевозят на брендированных автобусах в сопровождении с профессиональными гидами.

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Сейчас к существующим 36 маршрутам по региону добавили 14 новых. Они охватывают востребованные и наиболее популярные экскурсионные объекты, включая музей-заповедник «Архангельское», музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, музей елочной игрушки «Клинское Подворье» и другие объекты.

В Подмосковье ввели доплату к пенсии, чтобы оказать дополнительную заботу. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Ее получают одинокие пожилые люди и семьи, где оба супруга достигли 65 лет и не работают.

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