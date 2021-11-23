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    23 ноября 2021, 13:56

    Свыше 300 единиц спецтехники вышло на уборку дорог Подмосковья от снега минувшей ночью

    Более 7 тысяч километров дорог очистили и обработали от гололеда в Подмосковье прошлой ночью дорожные службы

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    Подмосковные службы очистили и обработали противогололедными материалами более 7,7 тысячи километров дорог минувшей ночью. В работах задействовали свыше 300 единиц спецтехники, сообщил министр транспорта региона Алексей Гержик.

    Свыше 300 единиц спецтехники вышло на уборку дорог Подмосковья от снега минувшей ночью

    «В Подмосковье обеспечен круглосуточный мониторинг дорожной ситуации. Для организации бесперебойного движения в работах минувшей ночью были задействованы свыше 300 комбинированных машин и порядка 1,1 тысячи дорожных рабочих», — сказал Алексей Гержик.

    Он добавил, что в приоритетном порядке производилась обработка мостов, путепроводов, эстакад, крутых поворотов и дорог с интенсивным движением.

    Сегодня на дорогах также возможна гололедица, ночью температура опустится до -7°С.