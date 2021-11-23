Свыше 300 единиц спецтехники вышло на уборку дорог Подмосковья от снега минувшей ночью

Подмосковные службы очистили и обработали противогололедными материалами более 7,7 тысячи километров дорог минувшей ночью. В работах задействовали свыше 300 единиц спецтехники, сообщил министр транспорта региона Алексей Гержик.

«В Подмосковье обеспечен круглосуточный мониторинг дорожной ситуации. Для организации бесперебойного движения в работах минувшей ночью были задействованы свыше 300 комбинированных машин и порядка 1,1 тысячи дорожных рабочих», — сказал Алексей Гержик.

Он добавил, что в приоритетном порядке производилась обработка мостов, путепроводов, эстакад, крутых поворотов и дорог с интенсивным движением.

Сегодня на дорогах также возможна гололедица, ночью температура опустится до -7°С.