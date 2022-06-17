Свыше 300 дольщиков ЖК «Митино О2» восстановят в правах

Заключение о соответствии выдал Главгосстройнадзор Подмосковья еще одному дому в ЖК «Митино О2». Теперь 311 дольщиков городского округа Красногорск будут восстановлены в правах.

«Инспекторским составом проведена масштабная работа. Объект был на особом контроле: мониторинг динамики строительства, профилактические визиты, проработаны оптимальные решения для устранения замечаний. На данный момент в ЖК продолжается строительство еще трех домов, детского сада и школы которые также находятся на контроле Главгосстройнадзора», — сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Строительство дома начали в 2018 году. ГК «Урбан-Групп», которая занималась возведением жилого комплекса впоследствии была признана банкротом. Права и обязанности застройщика перед участниками долевого строительства передали Фонду развития территорий в 2019 году.

Источник фото: телеканал «360»

«Проблемный дом достроен. Благодарим Главгосстройнадзор Московской области за оперативное завершение итоговой проверки», — подчеркнул главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

Общая жилая площадь здания превышает 20 тысяч квадратных метров. В доме № 8 расположена 491 квартира, а также подземный паркинг на 220 машиномест.

В дальнейшем дом № 8 в ЖК «Митино О2» получит разрешения на ввод в эксплуатацию, после чего будет назначена дата начала выдачи ключей гражданам.