Подмосковье 17 ноября 2023, 14:58 Свыше 300 дефектов наружного освещения устранили в Подмосковье за неделю ГУСТ МО

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На этой неделе сотрудники ответственных организаций в городских округах Московской области устранили свыше 300 дефектов с наружным освещением. Об этом на еженедельном совещании рассказал замруководителя ГУСТ Никита Анашкин.

«30 муниципалитетов демонстрируют динамику отработки замечаний от 95% и выше. Ускориться, чтобы оперативно восстановить комфорт жителей, необходимо в: Электростали, Ленинском, Лыткарино», — добавил Анашкин.

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На встрече говорилось о новой коммунальной технике. Ее уже задействовали в 29 муниципалитетах, в том числе в Балашихе, Егорьевске, Чехове, Дубне и других. С помощью камер системы «Безопасный регион» ГУСТ отслеживает устранение замечаний.

«Устранение от 70% до 100% выявленных нарушений демонстрируют Шатура, Шаховская, Королев, Красногорск, Лосино-Петровский, Химки, Щелково, Орехово-Зуевский. Однако некоторым стоит тщательнее подойти к этой работе: Волоколамск, Пушкинский, Мытищи, Раменский, Пущино», — рассказал Анашкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей и назвал тему «чувствительной и важной».

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