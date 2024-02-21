Подмосковье 21 февраля 2024, 10:24 Свыше 300 человек выступили на фестивале народного танца в Лыткарине Телеканал «360»

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Десятый юбилейный фестиваль народного и стилизованного танца прошел в Лыткарине. Он собрал 17 коллективов из Подмосковья, Москвы и Тверской области. Во Дворце культуры «Мир» более 300 танцоров исполнили 57 номеров.

На сцене выступали дети младше 11 лет, подростки в возрасте от 12 до 15 лет и взрослые артисты от 16 лет и старше. Многие уже не в первый раз приезжают на фестиваль, чтобы показать свое мастерство.

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«Это самый красивый конкурс, потому что под пластом народного танца огромные многовековые традиции. Он всегда очень нарядный, красивый, живой, позитивный и эмоциональный», — отметила организатор фестиваля «Ларец танцев» Ирина Семенова.

Организаторы фестиваля подготовили для участников два мастер-класса — по башкирскому и русскому танцу. Гран-при фестиваля в этом году взял коллектив хореографической студии «Родник» из Истры.

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