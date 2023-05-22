Подмосковье 22 мая 2023, 17:01 Свыше 300 человек стали участниками велопарада в Солнечногорске

Читать 360tv в

Велосипедисты открыли сезон масштабным заездом по центральным улицам Солнечногорска. Участниками «Солнечного велопарада» стали более 300 человек.

Велопарад стартовал от физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» и финишировал на набережной озера Сенеж. Протяженность маршрута составила около трех километров.

Реклама

Организатором мероприятия выступил молодежный центр «Подсолнух». Велосипедисты приняли участие в розыгрыше подарков от партнеров, мастер-классах, играх и викторинах. Для них выступили танцевальные и спортивные коллективы, а также кавер-рок-группа «Прогноз».

«Открыли велосезон в округе большим „Солнечным велопарадом“! Более 300 участников, розыгрыш призов от спонсоров, интерактивные локации и, конечно же, отличное настроение!» — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».