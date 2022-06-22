Свыше 300 человек приняли участие в акции ко Дню памяти и скорби в Красногорске

На границе городских округов Красногорск и Одинцово прошла областная молодежная патриотическая акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби — «И такою все дышало тишиной». В митинге приняли участие главы округов, молодогвардейцы и волонтеры.

Источник фото: телеканал «360»

На двух берегах из 4 тысяч свечей появились живые картины памяти — советские солдаты, ушедшие в 1941 году на фронт, и журавли — как символ памяти о тех, кто не вернулся с войны. В память о павших героях в акции поучаствовали 350 человек.

Источник фото: телеканал «360»

С часа ночи до начала митинга представители творческой молодежи двух городских округов читали стихи и прозу военных и послевоенных лет под русскую классическую музыку, после чего состоялся митинг и минута молчания.