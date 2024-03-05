Подмосковье 05 марта 2024, 09:26 Свыше 300 человек посетили ярмарку вакансий в Лобне Телеканал «360»

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Ярмарка вакансий прошла в Лобне. За два дня работы ее посетили более 340 человек. Они могли на месте познакомиться с условиями и пройти предварительное собеседование.

Ярмарка вакансий прошла в Лобне. За два дня работы ее посетили более 340 человек. Они могли на месте познакомиться с условиями и пройти предварительное собеседование.

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«Есть предложения, которые могут заинтересовать. С моей точки зрения это значительно эффективнее, чем поиск по сайтам. Ярмарка как раз дает возможность более предметно обговорить условия, график, заработную плату с представителями конкретных организаций», — поделился участник ярмарки вакансий Игорь Герасимов.

Ярмарки вакансий пользуются спросом у работодателей, так как позволяют познакомиться со большим количеством специалистов и пополнить базы данных о потенциальных сотрудниках. Во многих компаниях считают, что это эффективный способ поиска персонала.

На этот раз свои вакансии предложили 32 работодателя, в том числе администрация Лобни. На собеседование здесь ждут более 20 человек, которые смогут пополнить команду главы округа.

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