Подмосковье 18 декабря 2023, 13:49 Свыше 300 бесхозных энергообъектов Подмосковья ввели в эксплуатацию с начала года Мособлэнерго

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Компания «Мособлэнерго» выявляет бесхозные электрообъекты с 2013 года. За это время в 49 округах обнаружили свыше десяти тысяч таких объектов, почти все из которых уже передали в эксплуатацию.

С начала 2023 года в Подмосковье выявили 442 бесхозных электросетевых объекта, 337 из которых на данный момент уже находится в эксплуатации. В топ округов по данному направлению вошли Раменский округ, Люберцы, Балашиха, Мытищи, Чехов и Щелково.

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Компания «Мособлэнерго» получает сведения о бесхозном имуществе от администраций и жителей Московской области. Отмечается, что процент износа большинства обнаруженных объектов достигает 70%, и сети требуют капитального ремонта.

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