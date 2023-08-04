Подмосковье 04 августа 2023, 14:43 Свыше 300 автобусов «Мострансавто» задействуют в перевозке гостей форума «Армия» АО "Мострансавто"

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Более 300 автобусов «Мострансавто» будут курсировать на маршрутах до места проведения Международного военно-технического форума «Армия-2023». Он пройдет с 14 по 20 августа в парке «Патриот» в Одинцове.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в перевозке гостей задействуют более 150 водителей. К работе компания приступит 6 августа и завершит ее 28-го числа. До открытия форума автобусы будут возить организаторов, технических и других специалистов.

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На площадке будет находиться группа технологического обеспечения компании. Она станет подготавливать автобусы для безопасной работы и контролировать соблюдение схем маршрутов и интервалов движения. Перед началом работы весь транспорт пройдет необходимую подготовку, а с водителями проведут инструктаж.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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