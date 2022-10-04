Почти 400 механических повреждений газопроводов устранили в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 10:14 Поделиться Telegram

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Viber Почти 400 механических повреждений газопроводов устранили в Подмосковье с начала года

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С начала года в Подмосковье произошло 380 аварийных ситуаций на газопроводе, связанных с незаконными земляными работами. Из-за этого без синего топлива остались свыше 6,7 тысячи квартир, рассказали в Минэнергетики региона.

Как сообщили в министерстве, без газа оставалась 6791 квартира, 5312 домов, 32 коммунальные компании и десять котельных. Аварии произошли из-за механических повреждений труб. Глава ведомства Александр Самарин напомнил, что избежать опасных последствий можно, согласовав работы с газовой службой.

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«Прежде всего необходимо получить письменное разрешение на проведение земляных работ в охранной зоне газопровода в районной эксплуатационной службе (РЭС) филиала АО „Мособлгаз“. Не менее чем за три рабочих дня на место проведения работ необходимо вызвать специалиста газовой службы, обратившись по телефону в местную эксплуатационную службу», — сказал он.

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Во время земляных работ вблизи газопровода нужно быть особенно осторожным — вести их только вручную и не применять ударные и землеройные механизмы.

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