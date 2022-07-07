Свыше 30 жителей Подмосковья пополнили ряды лесных инспекторов

Подмосковные леса будут оберегать еще больше людей. С начала года удостоверение лесного инспектора получил 31 человек. Они займутся лесовосстановительными, противопожарными и оздоровительными работами.

Зампред правительства области Георгий Филимонов рассказал, что сейчас в Подмосковье трудятся 309 лесных инспекторов.

«Они участвуют в противопожарных, лесовосстановительных и оздоровительных мероприятиях, субботниках по уборке мусора, акциях по посадке деревьев „Наш лес. Посади свое дерево“ и „Лес Победы“, а также в других тематических мероприятиях», — рассказал Филимонов.

Институт лесных инспекторов основали в 2016 году, а стать его частью может любой житель области старше 18 лет, поделился председатель комитета лесного хозяйства Олег Баженов. После аттестации желающие получают удостоверение. Главное условие, сказал Баженов — желание сделать мир вокруг себя лучше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что жители области стали чаще отдыхать в лесопарках. Это стало поводом начать программу «Парки в лесу», по которой благоустроят 50 объектов.