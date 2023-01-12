Подмосковье 12 января 2023, 12:28 Свыше 30 жилых домов отремонтировали в Лобне за год

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Капитальный ремонт прошел в 33 жилых домах в Лобне в 2022 году. В 14 из них обновили крыши, в 18 — коммуникации, а также заменили 17 лифтов и шести зданиях и отремонтировали один фасад.

Как рассказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, регион реализует самую масштабную программу капитального ремонта жилых домов. В нее вошли свыше 44 тысяч объектов, которые преобразятся до 2049 года.

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«В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 16 тысяч домов, из них в 2022 году на территории Московской области капитально отремонтировано 3 849 домов. На сегодня улучшены жилищные условия у трех миллионов жителей области», — рассказал он.

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Узнать, какие дома вошли в план, можно на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Оставить обращения можно также в соцсетях - все они будут обрабатываться Центром управления регионом.

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