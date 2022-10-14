Свыше 30 заблудившихся спасли в лесах Подмосковья за неделю | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 17:53 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 30 заблудившихся спасли в лесах Подмосковья за неделю

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За прошедшую неделю в Подмосковье спасли 35 заблудившихся в лесу жителей. Большинство из них — пожилые люди с серьезными заболеваниями, которые были без воды, лекарств и телефона, рассказали в Комитете лесного хозяйства региона.

Большинство потерявшихся на минувшей неделе оказалась в Дмитрове. Там спасли пять человек. Еще по четыре нашли в Звенигородском, Московском учебно-испытательном, Шатурском и Ступинском лесничествах.

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Как рассказали в ведомстве, не обошлось и без ложных вызовов. Так, в Серпухове женщина сообщила о потерявшемся 50-летнем брате. На поиски отправили лесничего, однако вскоре родственник нашелся. Он не покидал территории СНТ и зашел в гости к соседу.

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Жителей региона просят напомнить пожилым родственникам о правилах безопасности в лесу и рассказать, что обратиться за помощью всегда можно по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.

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