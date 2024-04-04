Подмосковье 04 апреля 2024, 12:36 Свыше 30 участков дорог отремонтируют в Солнечногорске в 2024 году Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Ремонт 32 участков автомобильных дорог протяженностью 44 километра проведут в Солнечногорске в 2024 году. Городские службы приведут в порядок 23 муниципальные дороги и еще девять региональных.

Наибольший объем работ запланирован на дороге «Дубинино — Обухово» и в Андреевке. Благодаря участию жителей в голосовании на портале «Добродел» отремонтируют участки трассы М-10 «Россия» в Менделееве, Тимонове, а также в деревнях Татищево, Логиново, Колтышево, Пешки, Липуниха и Головково.

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«После зимнего сезона нашего особого внимания требуют дороги. В этом году обновим покрытие на 32 участках дорог, из них 23 муниципального значения. Важно, что шесть участков жители определили сами голосованием на портале „Добродел“. К ремонту планируем приступить при наступлении благоприятных погодных условий в середине апреля, когда будет устойчивая плюсовая температура», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

С полным перечнем ремонта региональных и муниципальных дорог можно ознакомиться на сайте администрации округа в разделе «Комфортная среда».

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