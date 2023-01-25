Подмосковье 25 января 2023, 17:33 Свыше 30 тысяч жителей Подмосковья получат газ по президентскому проекту в этом году

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Мособлгаз построит в 2023 году 778 километров трубопроводов в Подмосковье в рамках президентского проекта. Это позволит подключить дома к газу 31 тысячи жителей Подмосковья.

В текущем году планируется догазификация 36 населенных пунктов Подмосковья. Также с 2023 года расширен список льготников: теперь в социальной газификации на специальных условиях могут участвовать многодетные семьи, а также семьи участников СВО. Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.

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Программа стартовала в июне 2021 года. За это время Мособлгаз догазифицировал 2,8 тысячи населенных пунктов, создав условия для подключения 300 тысяч человек. Принцип бесплатного подведения газа до границ участка жителей населенных пунктов сохранится бессрочно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал помочь жителю Павловского Посада провести газ в дом. Сын мужчины сейчас находится в зоне СВО.

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