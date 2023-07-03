Подмосковье 03 июля 2023, 14:45 Свыше 30 тысяч семей из Подмосковья получили выплаты на новорожденных в июне Министерство социального развития Московской области

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Более 30,5 тысячи семей из Подмосковья получили денежную выплату на покупку предметов и средств для новорожденных в июне. Это на 5,5 тысячи больше, чем месяцем ранее.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, регион выделил на эти средства более 610 миллионов рублей. Программа «Я родился в Подмосковье» позволяет семьям получить выплату или подарочный набор, в который входит все необходимое для ребенка.

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Размер выплаты составляет 20 тысяч рублей, ее предоставляют вместо подарочного комплекта. Оформить ее можно в роддоме или на госуслугах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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