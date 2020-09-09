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    09 сентября 2020, 00:12

    Свыше 30 тысяч построек легализовали в Подмосковье с начала 2020 года

    Кирилл Фролов

    С начала года в Подмосковье зарегистрировали 31,7 тысячи объектов капитального строительства, не стоявших на учете. Это удалось сделать в рамках кампании по информированию граждан о процедурах регистрации имущества, сообщили в министерстве имущественных отношений региона.
    Свыше 30 тысяч построек легализовали в Подмосковье с начала 2020 года

    Информационная кампания, рассказывающая об оформлении прав на капитальные постройки, продолжается с 2016 года. Тогда, по словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, ждали отмены дачной амнистии, и нужно было «помочь тем, кто не успел легализовать недвижимость по упрощенной схеме».

    В округах создали рабочие группы, которые стали разъяснять жителям садовых и дачных товариществ, что нужно сделать, чтобы оформить свои дома с минимальными усилиями.

    Тогда же был составлен реестр незарегистрированных объектов, выявленных во время аэрофотосъемки. В нем находилось более 900 тысяч построек.

    «Кампания дала хорошие результаты. За время ее действия поставлены на учет более 606 тысяч объектов недвижимости, из них 31,7 тысячи поставлены на учет с начала 2020 года», — рассказала Адигамова.

    Больше всего недвижимости зарегистрировали в Раменском, Дмитровском, Наро-Фоминском городских округах, Истре и Солнечногорске.

    Новости SMI.FM