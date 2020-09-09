Свыше 30 тысяч построек легализовали в Подмосковье с начала 2020 года

Информационная кампания, рассказывающая об оформлении прав на капитальные постройки, продолжается с 2016 года. Тогда, по словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, ждали отмены дачной амнистии, и нужно было «помочь тем, кто не успел легализовать недвижимость по упрощенной схеме».

В округах создали рабочие группы, которые стали разъяснять жителям садовых и дачных товариществ, что нужно сделать, чтобы оформить свои дома с минимальными усилиями.

Тогда же был составлен реестр незарегистрированных объектов, выявленных во время аэрофотосъемки. В нем находилось более 900 тысяч построек.

«Кампания дала хорошие результаты. За время ее действия поставлены на учет более 606 тысяч объектов недвижимости, из них 31,7 тысячи поставлены на учет с начала 2020 года», — рассказала Адигамова.

Больше всего недвижимости зарегистрировали в Раменском, Дмитровском, Наро-Фоминском городских округах, Истре и Солнечногорске.