Подмосковье 14 июня 2023, 11:39 Свыше 30 тысяч литров донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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С начала года в Московской области заготовили свыше 30 тысяч литров донорской крови. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«Именно благодаря неравнодушным людям службе крови Подмосковья удалось собрать свыше 30 тысяч литров донорской крови и ее компонентов. При этом большинство донаций выполняются на безвозмездной основе», — отметила главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

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Донорскую кровь применяют при помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с большой кровопотерей и ожогами, а также онкологией и другими заболеваниями.

Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 08:00 до 14:00. Подробнее с информацией можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.

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