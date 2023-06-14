14 июня 2023, 11:39
Свыше 30 тысяч литров донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года
С начала года в Московской области заготовили свыше 30 тысяч литров донорской крови. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«Именно благодаря неравнодушным людям службе крови Подмосковья удалось собрать свыше 30 тысяч литров донорской крови и ее компонентов. При этом большинство донаций выполняются на безвозмездной основе», — отметила главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
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Донорскую кровь применяют при помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с большой кровопотерей и ожогами, а также онкологией и другими заболеваниями.
Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 08:00 до 14:00. Подробнее с информацией можно ознакомиться на сайте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.
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Медицина
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