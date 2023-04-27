Подмосковье 27 апреля 2023, 10:30 Свыше 30 тысяч льготников Подмосковья получат бесплатные путевки в санатории в 2023 году Министерство социального развития Московской области

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Более 30 тысяч льготников из Подмосковья получат бесплатные путевки в санатории Крыма, Краснодарского края, Минеральных вод и средней полосы России в этом году. Их предоставят инвалидам, пенсионерам и ветеранам труда.

Как рассказала глава Минсоцразвития Людмила Болатаева, путевки предоставляют по медицинским показаниям.

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«Мы сделали процесс получения услуги полностью автоматизированным и удобным для льготника, подать заявление можно на региональном портале госуслуг, а получить путевку можно в МФЦ», — добавила она.

Длительность санаторно-курортного лечения составляет от 18 до 24 дней и зависит от заболевания и назначений врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне Ивановские Дворики откроется новая поликлиника.

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