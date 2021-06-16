Свыше 30 тысяч ям устранили во дворах Подмосковья с середины мая

Количество ям во дворах Подмосковья сократили на 30 тысяч с середины мая. Каждую заранее оцифровали для точных подсчетов.

Как подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, ямы убирают во дворах и внутренних проездах.

«Устранение ям во дворах — одна из задач, поставленных перед нами губернатором Андреем Воробьевым», — отметил он.

По словам Хайкина, в регионе организовали системный подход к выявлению и устранению ям.

Оцифровывать ямы мы начали в прошлом году совместно с администрациями округов. Сейчас в онлайн-режиме мы точно знаем, сколько уже заделано ям Михаил Хайкин.

Каждую неделю, по его словам, наращивают темпы работ. Всего во дворах Подмосковья зарегистрировали 71 200 ям, а с начала сезона устранили 31 364.