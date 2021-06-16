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    16 июня 2021, 14:58

    Свыше 30 тысяч ям устранили во дворах Подмосковья с середины мая

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Количество ям во дворах Подмосковья сократили на 30 тысяч с середины мая. Каждую заранее оцифровали для точных подсчетов.

    Свыше 30 тысяч ям устранили во дворах Подмосковья с середины мая

    Как подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, ямы убирают во дворах и внутренних проездах.

    «Устранение ям во дворах — одна из задач, поставленных перед нами губернатором Андреем Воробьевым», — отметил он.

    По словам Хайкина, в регионе организовали системный подход к выявлению и устранению ям.

    Оцифровывать ямы мы начали в прошлом году совместно с администрациями округов. Сейчас в онлайн-режиме мы точно знаем, сколько уже заделано ям

    Михаил Хайкин.

    Каждую неделю, по его словам, наращивают темпы работ. Всего во дворах Подмосковья зарегистрировали 71 200 ям, а с начала сезона устранили 31 364.