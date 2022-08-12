Свыше 30 тысяч инвалидов прошли реабилитацию в Подмосковье с начала года

Инвалиды Подмосковья продолжают проходить реабилитацию. С начала года это сделали более 30 тысяч жителей региона. Об этом рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина.

«С начала года в Подмосковье прошли реабилитацию свыше 30 тысяч жителей с инвалидностью. Из них более 25 тысяч — это взрослые и около пяти тысяч человек — это дети-инвалиды», — сообщила вице-губернатор.

Ирина Каклюгина добавила, что каждый прошедший реабилитацию показал положительную динамику. В Минсоцразвития Подмосковья добавили, что регион оказывает всевозможную поддержку инвалидам. Это свыше 120 услуг в разных сферах обслуживания. На это было выделено около 7,4 миллиарда рублей.

Для реабилитации активно используют современные технологии, добавили в министерстве. Это экзоскелеты, иммерсионные ванны, галокамеры и другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке частных детских садов и центров реабилитации в Подмосковье. Ее получают свыше 700 организаций.