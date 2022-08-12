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    12 августа 2022, 12:40

    Свыше 30 тысяч инвалидов прошли реабилитацию в Подмосковье с начала года

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Инвалиды Подмосковья продолжают проходить реабилитацию. С начала года это сделали более 30 тысяч жителей региона. Об этом рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина.

    Свыше 30 тысяч инвалидов прошли реабилитацию в Подмосковье с начала года | Изображение 1

    «С начала года в Подмосковье прошли реабилитацию свыше 30 тысяч жителей с инвалидностью. Из них более 25 тысяч — это взрослые и около пяти тысяч человек — это дети-инвалиды», — сообщила вице-губернатор.

    Свыше 30 тысяч инвалидов прошли реабилитацию в Подмосковье с начала года | Изображение 2

    Ирина Каклюгина добавила, что каждый прошедший реабилитацию показал положительную динамику. В Минсоцразвития Подмосковья добавили, что регион оказывает всевозможную поддержку инвалидам. Это свыше 120 услуг в разных сферах обслуживания. На это было выделено около 7,4 миллиарда рублей.

    Свыше 30 тысяч инвалидов прошли реабилитацию в Подмосковье с начала года | Изображение 3

    Для реабилитации активно используют современные технологии, добавили в министерстве. Это экзоскелеты, иммерсионные ванны, галокамеры и другое.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке частных детских садов и центров реабилитации в Подмосковье. Ее получают свыше 700 организаций.