Свыше 30 тысяч градостроительных планов выдали в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 14:45 Свыше 30 тысяч градостроительных планов выдали в Подмосковье с начала года

Читать 360tv в

Комитет по архитектуре и градостроительству Подмосковья выдал около 30 тысяч градостроительных планов для проектирования. Из них свыше 11% относились к нежилым объектам, которые позже создадут рабочие места. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ГПЗУ необходим для освоения территории. Без него невозможно разработать проектную документацию и получить разрешение на строительство.

Реклама

Глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко рассказал, что в прошлом году за такой же период градпланы выдали восьми тысячам объектов. Такой рост говорит о высокой инвестиционной привлекательности региона.

Реклама

«Аналитика документов показывает, что большая часть нежилых градпланов приходится на различные производства, склады и сельскохозяйственное назначение», — отметил он.

Большинство градостроительных планов выдали в Раменском — это 2248 документов. Еще 2152 пришлось на Одинцово и 1944 на Дмитров.

Получить ГПЗУ жители и инвесторы могут через «Госуслуги» в течение 14 рабочих дней.