13 сентября 2023, 10:55
Свыше 30 тысяч гектаров земли засеяли озимыми культурами в Подмосковье
Свыше 100 тысяч гектаров земли засадят озимыми культурами в Подмосковье в этом году. Работы уже провели более чем на 31 тысяче гектаров.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, зерновые высадили на 23 тысячах гектаров, масличные культуры — более чем на восьми тысячах.
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«На сегодняшний день в Подмосковье уже засеяно озимыми культурами более 31 тысячи гектаров, это 30% от плана», — сказал он.
Лидерами по этой работе стали Зарайск и Кашира.
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Сельское хозяйство
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