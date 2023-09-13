Подмосковье 13 сентября 2023, 10:55 Свыше 30 тысяч гектаров земли засеяли озимыми культурами в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Свыше 100 тысяч гектаров земли засадят озимыми культурами в Подмосковье в этом году. Работы уже провели более чем на 31 тысяче гектаров.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, зерновые высадили на 23 тысячах гектаров, масличные культуры — более чем на восьми тысячах.

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«На сегодняшний день в Подмосковье уже засеяно озимыми культурами более 31 тысячи гектаров, это 30% от плана», — сказал он.

Лидерами по этой работе стали Зарайск и Кашира.

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